Diriliş Ertuğrul'un 117. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin 117. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 9 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek...

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