Jet Sosyete'nin 11.bölüm fragmanı yayınlandı
STAR TV'de ekrana gelen Jet Sosyete dizisinin 11.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 6 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00'de...
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