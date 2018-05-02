Kadın'ın 28. bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV'de ekrana gelen Kadın dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 8 Mayıs Salı akşamı saat 20.002de ekrana gelecek...

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