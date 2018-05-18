AKP'nin mitingine belediye aracı desteği
AKP'li Beykoz Belediyesi'nin resmi plakalı aracı, Yenikapı'da gerçekleşen Kudüs mitingi için anons yaptı.
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AKP'nin mitingine belediye aracı desteği
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