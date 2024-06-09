YKS maratonu bitti: ÖSYM Başkanı'ndan 'hukuki süreç' açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu 2024 YKS başarıyla tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı, sınav sürecini hedef alan dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme girişimlerine karşı gerekli hukuki adımların atıldığını belirtti.

Kaynak: AA