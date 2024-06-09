İçişleri Bakanlığı'ndan YKS sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin açıklama

3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının sızdırıldığı iddia edildi.

Telegram üzerinden yayın yapan, yurt dışı kaynaklı olduğu düşünülen bir hesap 8 Haziran’da TYT sonrası sınavda çıkan 3 soruyu, sınav biter bitmez ÖSYM’den önce paylaşmıştı.

Adaylar, soruların sınavda yer aldığını doğruladı. ÖSYM, TYT sorularını hâlâ resmi olarak açıklamadı. Ancak, TYT’de yaşanan bu durum sınav sonrası olduğu için sınav görevlisi üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olabileceği için çok ciddiye alınmadı.

SORULAR YENİDEN PAYLAŞILDI

ÖSYM sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'deki bu 3 soruyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu kez dün gece saat 24:00 sularında yani sabah 10:15’de başlayan sınavdan 10 saat önce 2024-AYT’de çıkacağı iddia edilen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

On binlerce kişi Türkçe-matematik ağırlıklı paylaşılan soruları gördü. Üstelik bir de “Sınavınız iyi geçer umarım. Ben elimden geleni yaptım sizin için” diye iyi niyet temennisinde bulunuldu.