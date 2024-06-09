TMMOB 48. Dönem yönetim kurulu görev dağılımını yaptı! Emin Koramaz yeniden başkan seçildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Dönem Yönetim Kurulu bugün ilk toplantısını yaprak görev dağılımını yaptı. Toplantıda, Emin Koramaz yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.

TMMOB 48. Dönem yönetim kurulu görev dağılımını yaptı! Emin Koramaz yeniden başkan seçildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Dönem Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını bugün yaptı. Toplantıda, yeni görev dağılımı belirlendi.

Yapılan oylamanın sonucunda Emin Koramaz TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı, Ekrem Poyraz TMMOB Yönetim Kurulu ikinci Başkanı, Özgür Topçu TMMOB Saymanı; Hülya Küçükaras, Bahadır Acar, Feramuz Aşkın, Yusuf Songül, Hanze Gürkaş, Hüsnü Meydan, Arif Balkanay ve Orhan Sarıaltun TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri olarak seçildi.

TMMOB 48. Dönem yönetim kurulu görev dağılımını yaptı! Emin Koramaz yeniden başkan seçildi - Resim : 1

AKP'ye yakın gazeteden çarpıcı iddia: Gelire göre fatura dönemi başlayacakAKP'ye yakın gazeteden çarpıcı iddia: Gelire göre fatura dönemi başlayacakEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mühendis Seçim
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Konu Ayhan Bora Kaplan: Mehmet Şimşek'e 15 maddelik ABK sorusu Mehmet Şimşek'e 15 maddelik ABK sorusu
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Zeytinburnu'nda drift kavgası: 3 yaralı Zeytinburnu'nda drift kavgası: 3 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’
Akşener-Erdoğan görüşmesi: Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki
Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı Yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı