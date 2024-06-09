AKP'ye yakın gazeteden çarpıcı iddia: Gelire göre fatura dönemi başlayacak

AKP ‘Yeni Torba Kanun’ hazırlıklarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Hedefimiz vergide adaleti sağlamak” diyerek ‘torba’da neler olduğuna dair ilk işaretleri vermişti.

Türkiye gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre doğalgazda gelire göre tarife dönemi başlayacak.

Hükûmet kaynakları’nın şöyle dediği belirtildi:

“Doğalgazda çok büyük sübvansiyon yapılıyor. Dar gelirli ya da zengin ayrımı yok, 85 milyona aynı tarife uygulanıyor. Önümüzdeki süreçte bu sübvansiyonu genele değil, özele indirgemek için çalışmalara başladık. Hangi uygulamanın hayata geçirileceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Örneğin tüketiciler kullandıkları kadar faturalandırılacak. Gelir seviyesi yüksek olan kişiye 5.000 lira fatura geldiyse 5.000 lirayı ödeyecek. Dar gelirli vatandaşa 5.000 lira fatura geldiyse belli bir kısmını ödeyecek. Devlet diyecek ki bunun yüzde 30’unu öde. Geri kalanını devlet sübvanse edecek. Böylelikle dar gelirlinin eli rahatlatılacak. Ama fatura herkese kullandığı kadar gelecek. Burada sübvanse edilen kısım genelden özele indirilecek ki dar gelirli vatandaş ile durumu iyi vatandaş ayrımı yapılabilsin.”