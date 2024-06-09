Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı için yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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