Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak?

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde, Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde yaklaşık 4 yıl sonra ilk kez pozitif bölgeye geçildiği görülmüştü.

Son iki ayda, swap hariç net rezervlerde 67 milyar dolarlık bir artış kaydedildiği belirtilmişti.

Cumhuriyet'ten Remzi Akkök'e konuşan Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sıcak paranın Türkiye ekonomisine maliyetini değerlendirirken, Merkez Bankası rezervlerindeki bu artışın tamamen yabancı sermaye girişinden kaynaklanmadığını vurguladı.

ŞENOL BABUŞÇU'DAN DOLAR TAHMİNİ

Geçtiğimiz haftaki karışık seyrin ardından dolar, düşüş trendi sonrası haftayı 32,38 TL’den kapatmıştı. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, dolar/TL kurunun yıl sonu itibariyle 38 lira civarında olacağını öngördü.

Babuşcu, Merkez Bankası'nın spesifik bir döviz kuru hedefi olmadığını belirterek, "Merkez Bankası'nın böyle bir hedefi yok ama benim tahminim dolar kuru yıl sonu itibariyle 38 lira civarında olacak. 40 lira seviyesine ulaşma olasılığı ise oldukça düşük" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI ANKETİNDE DOLAR TAHMİNİ

Mayıs ayında yapılan Merkez Bankası katılımcılar anketinde, bir önceki anket döneminde 40,01 TL olarak öngörülen dolar kuru, bu anket döneminde 38,78 TL olarak tahmin edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem