Alkole bir zam daha!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

Alkole bir zam daha!

Sigara ve alkole peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir şarap grubuna daha yüzde 20 zam geldiğini bildirdi.

Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Zam gelen grubun en ucuz şarabının fiyatı 275 TL, diğer şarapların fiyatı ise 295 TL oldu.

Dündar geçtiğimiz günlerde de bir alkol grubuna yüzde 15, bir sigara grubuna da 3 TL'lik zam geldiğini duyurmuştu.

Etiketler
Alkol Zam
Ev sahiplerine kötü haber! Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergisi artırılacak Yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergisi artırılacak
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
Vatandaştan milletvekillerine öneri: "Milletvekilleri maaşı biz emeklilerle bir ay değişelim, geçim nasılmış görsünler" "Bir ay değişelim, geçim nasılmış görsünler"
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan rekor harcama! Çiftçiden esirgenen kaynak kira ve müteahhitlik giderlerine akıtılmış Çiftçiden esirgenen kaynak kira ve müteahhitlik giderlerine akıtılmış!
Selçuk Geçer'den kritik uyarı: Neye uğradığınızı şaşırırsınız "Neye uğradığınızı şaşırırsınız"
ÇOK OKUNANLAR
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’
Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı Yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın teklifini reddeden NOW TV’den açıklama Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın teklifini reddeden NOW TV’den açıklama
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini