Alkole bir zam daha!

Sigara ve alkole peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir şarap grubuna daha yüzde 20 zam geldiğini bildirdi.

Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabında paylaştı.

Zam gelen grubun en ucuz şarabının fiyatı 275 TL, diğer şarapların fiyatı ise 295 TL oldu.

Dündar geçtiğimiz günlerde de bir alkol grubuna yüzde 15, bir sigara grubuna da 3 TL'lik zam geldiğini duyurmuştu.