Vatandaşın borçları bile borçlanıyor! İcra takibindeki borçlar 211 milyar TL'ye yükseldi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşların gelir-gider dengesinin bozulmasıyla alım gücünün düştüğünü ve borçlanmaların arttığını sayısal verilerle açıklayarak, "Borç bulamayanın hali harap. 6 ayda 4 milyon icra dosyası geldi, kredi kullanan kişi sayısı bir yılda 2 milyon kişi artarak 40,3 milyona yükseldi.Ticareti bilenlere göre uçak pisti pas geçti. İndi indi. İnemedi, iflaslar kapıda" dedi.

Ömer Fethi Gürer, vatandaşların borçlarının büyüdüğünü ve ekonomik sıkıntıların arttığına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gürer, yılın ilk 3 ayında 478 bin kişinin ilk defa kredi kullandığını, icra takibindeki borç tutarının 211 milyar TL’ye yükseldiğini ve vatandaşın borçlandığını belirtti. Vatandaşların, gelirlerinin yeterli olmadığı için bankalara borçlanarak geçinmeye çalıştıklarını kaydeden Gürer, vatandaşların her geçen gün borçlanmasını, "Bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) 2024 yılının Mart ayında son bir yılda yaklaşık 2 milyon kişi artarak 40,3 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 76,8 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Kredi kullanımındaki bu artış, bireylerin borçlanma düzeylerinin hızla yükseldiğini göstermektedir" diye değerlendirdi.

‘YENİ DÖNEMDE DE BORÇLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR’

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini 5 Haziran 2023'te devralan Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikaları bahnkacılık verileri üzerinden değerlendiren Gürer, şöyle devam etti:

"5 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında bankaların zamanında ödenmediği için icra takibine aldığı borç tutarı 45 milyar TL, KOBİ’lerin borcu 753 milyar TL, tarım sektörünün borcu 206 milyar TL, tüketici kredisi borcu 313 milyar TL, kredi kartı borcu 1 trilyon 35 milyar TL ve takipteki tüketici kredisi ve bireysel kredi kartı borç tutarı ise 31 milyar TL arttı. Yani yeni dönem diye sunulan süreçte de olan yine vatandaşa oldu. Borçlar artmaya devam etti.

24 Mayıs'ta 209 milyar 415 milyon TL olan takipteki borç tutarı bir haftada 1 milyar 628 milyon TL artarak 211 milyar 43 milyon TL’ye yükseldi. Yılbaşında bu rakam 191 milyar 983 milyon TL’ydi. Yılbaşından bu yana 19 milyar 60 milyon TL tutarındaki borç tahsil edilemeyip bankalar tarafından icra takibine alınmıştır."

TARIM SEKTÖRÜ VE KOBİLER DE BORÇLARI DA GİTTİKÇE BÜYÜYOR

Kobilerin borçlarının 3,5 trilyon lirayı geçtiğini vurgalayan Güler, şunları kaydetti:

"AKP iktidarının uyguladığı ekonomi politikaları ülkemizde herkesi borçlanarak yaşamına devam etmek zorunda bıraktı. Her kesimden vatandaşın bankalara borcu var. KOBİ’lerin yılbaşında bankalara olan borcu 3 trilyon 295 milyar TL iken bu tutar 31 Mayıs itibarıyla 303 milyar TL artarak 3 trilyon 598 milyar TL’ye yükseldi. Ayrıca zamanında ödeyemedikleri için icra takibine alınan borç tutarları ise 58 milyar 512 milyon TL’ye ulaştı. Esnaf, "Görülmemiş bir durağanlık içerisindeyiz ve geleceğimizi öngöremediğimiz bir dönemdeyiz. Piyasa son derece durgun. Borçlarımız var. İşleyiş sorunlu ve ödeme problemlerinin artması bekleniyo.

Niğde'de ticareti iyi bilen bir iş insanıyla görüştüm. Piyasada para dönmüyor ve ticaret durma noktasına gelmiş durumda. Kimse mal almak istemiyor. Daralma kontrollü bir şekilde devam ediyor. Uygulanan politikalarla yılbaşına kadar bir toparlanma sağlanamazsa sorun daha da derinleşecektir. Ticaretle uğraşanlara göre, uçak pisti pas geçti; indi indi. İnemedi. İflasların kapıda olduğunu söyleyen çok kişi var.

Tarım sektörünün borcu yılbaşından bu yana 61 milyar 377 milyon TL, 24 Mayıs-31 Mayıs aralığında ise 18 milyar 16 milyon TL arttı. Tarım sektörünün şu an 669 milyar 671 milyon TL bankalara borcu bulunurken çiftçilerimizin diğer şahıslara olan borçlarıyla beraber toplam 700 milyar TL’nin üzerine borçları bulunuyor. Tarlalar ipotekli. Çiftçilerimizin zamanında ödeyemediği için icra takibine alınan borçları ise yılbaşında 2 milyar 130 milyon iken bu rakam 24 Mayıs'ta 2 milyar 177 milyon TL’ye, 31 Mayıs'ta ise 2 milyar 446 milyon TL’ye yükseldi. Çiftçilerimizin icra takibine alınan borçlarının tutarı yılbaşından bu yana 316 milyon TL, bir haftada ise 269 milyon TL arttı. TMO düşük alım fiyatı vermesi de çiftçiyi kaygılandırıyor."

Kaynak: ANKA