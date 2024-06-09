Selçuk Geçer'den kritik uyarı: Neye uğradığınızı şaşırırsınız

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye’nin BRICS sinyali sonrası uyarılarda bulundu.

Son iki ay boyunca yatay seyreden dolar, geçtiğimiz günlerde ani bir yükseliş yaşadı ve ardından gelen sert satış baskısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu durumu ünlü ekonomist Selçuk Geçer değerlendirdi.

Selçuk Geçer, "Merkez Bankası'nın politika faizini %50 seviyesine yükseltmesinin ardından borsa ve mevduat faizlerinde artışlar görüldü. Bu, hem Türk hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çeken %50 getirili mevduat faizlerine yönelik bir hareketlenme olduğunu gösteriyor. Dolar/TL üzerindeki faiz etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. Dolar, üç aydır 32,2 seviyesinde durağan kalırken, son günlerde aniden 32,6 seviyesine yükseldi ve ardından sert satışlarla tekrar 32,38 seviyesine geriledi" dedi.

Geçer, bu durumu Türkiye’nin BRICS’e yakınlaşması ile ilişkilendirdi. Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'nin BRICS’e katılımına tepki gösterdiğini belirten Geçer, "Türkiye’nin BRICS ekonomisinde yer alması, Rusya ve Çin ile ticari ve siyasi ilişkilerini geliştirmesini gerektirecek. Bu da Türkiye'nin Avrupa ve Amerika’dan uzaklaşması anlamına geliyor. Batılı ülkeler, 'Benim yaptırım uyguladığım ülkelerle yakınlaşacaksan, ben de getirdiğim carry trade paralarını çekerim. Neye uğradığını şaşırırsın.' diyebilir. Doların 32,60 seviyesinden 32,2 seviyesine gerilemesi muhtemelen bu yüzden oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem