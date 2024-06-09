Zeytinburnu'nda drift kavgası: 3 yaralı

Zeytinburnu'nda drift nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda drift kavgası: 3 yaralı

Zeytinburnu'nda drift atan grup ile kahvehanedekiler arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Sümer Mahallesi'nde sokakta drift atan Kadir Ö, Abdullah Ö. ve Diyar Ö'ye kahvehanedekiler tepki gösterdi.

İki grup arasında çıkan kavgada Coşkun B, bıçakla drift atan kişileri yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli Coşkun B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı: Fahiş fiyatla bilet satan otobüs firmalarına milyonluk ceza! Fahiş fiyatla bilet satan otobüs firmalarına milyonluk ceza!
Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu Kurnazlıkta asla sınır tanımıyorlar. Sinsilikte öncü olan 3 burç belli oldu
Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler
Konu Ayhan Bora Kaplan: Mehmet Şimşek'e 15 maddelik ABK sorusu Mehmet Şimşek'e 15 maddelik ABK sorusu
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini: Dolar, 2024'ü kaç TL'de kapatacak? Prof. Dr. Şenol Babuşçu'dan yıl sonu tahmini
Seçim öncesi “Benim için bu bir final" demişti: AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi bekleniyor? AKP'de Erdoğan sonrası koltuğa kimin geçmesi isteniyor?
Eski vekil paylaştı: Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’ Sümela Manastırı’ndaki restorasyon ‘hayrete düşürdü’
Akşener-Erdoğan görüşmesi: Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki Müsavat Dervişoğlu'ndan sert tepki
Ali Koç-Aziz Yıldırım buluşması: Canlı yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı Yayın öncesindeki gergin anların görüntüsü sızdı