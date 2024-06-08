Erzincan'daki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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Erzincan'daki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında liç kayması sonucu toprak altında kalan son işçinin cansız bedenine 116 gün sonra ulaşıldı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde liç yığınının kayması sonucu 9 işçi toprak altında kalmıştı. Liç kaymasından 116 gün sonra, toprak altında kalan son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.

İşçilerin kimliğinin ise DNA testi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

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Erzincan'daki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı