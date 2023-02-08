Deprem bölgesindeki kentlerde bu gece hava nasıl olacak?

Türkiye'nin 10 kentinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalan vatandaşlar için zamana karşı yarış da sürüyor. 10 kentin 9'unda sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında seviyelere inmesi ise endişeleri artırıyor

Deprem bölgesindeki kentlerde bu gece hava nasıl olacak?

GERÇEK GÜNDEM - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin 10 kentinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dondurucu soğuklar enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler için de endişeleri artırıyor.

Bu gece hava sıcaklıklarının depremden etkilenen 10 kentin 9'unda sıfırın altına düşmesi bekleniyor.

Deprem bölgesindeki kentlerde bu gece beklenen en düşük sıcaklıklar şu şekilde:

Adana 0
Adıyaman -4
Diyarbakır -3
Gaziantep -6
Hatay -3
Kahramanmaraş -6
Kilis -6
Malatya -9
Osmaniye -3
Şanlıurfa -1

Kaynak: Gerçek Gündem

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