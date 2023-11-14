Mahkeme yürütmeyi durdurdu: Depremden etkilenen Dikmece Köyü’ndeki direniş umut oldu

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra acele kamulaştırma kapsamına alınan Dikmece Köyü’ndeki TOKİ’nin kalıcı konut projesinin ihalesini alan Sarıdağlar İnşaat, iş makineleri ile köylülerin kendi topraklarından çıkmasını talep ediyordu.



Gerçek Gündem’in de daha önce gündeme getirdiği direniş ile ilgili önemli bir gelişme oldu. Hatay 3. İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı ve TOKİ itirazına karşı, yürütmeyi durdurma kararının devamına karar verdi.



Gerçek Gündem’e konuşan Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan, ‘‘6 Şubat depreminden sonra zeytinlik alanlar imara açıldı. Kalıcı konut yapmak için kullanılabilir hale geldi. İlk tercih edilen yerlerinden biri Dikmece Köyü. Köylüler depremde çok zarar görmüştü. Bununla ilgili dava açmıştık. Dava açar açmaz mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Cumhurbaşkanlığı, Çevre Bakanlığı ve TOKİ, yıldırım hızıyla itiraz ettiler. Mahkeme de aynı hızla yürütmenin durdurulması kararını verdi. Hukukun işler halde olması insana umut veriyor, mutluluk verici.’’ Dedi.



CHP lideri Özgür Özel de geçtiğimiz günlerdeki Hatay ziyareti sırasında acele kamulaştırılan tarım arazilerine TOKİ konutu yapımına karşı 112 gündür direnen Dikmece halkına desteğini sunmuştu. Özel, projeye ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmasının hukuk devletinin bir gerekliliği olduğunu vurgulamıştı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinin hemen ardından, uzmanların tüm uyarılarına rağmen hızlıca başlatılan deprem konutu inşaatları kapsamında çok sayıda arazi için Cumhurbaşkanlığı tarafından “acele kamulaştırma” kararı verilmişti.



TOKİ projesi kapsamında 400 bin zeytin ağacının kesilmek isteniyordu.



Jandarma, zeytinlik ile tarım arazilerinin kamulaştırılmasına tepki gösteren köylülere biber gazı, TOMA ve coplarla sert bir şekilde müdahale etmiş, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalesi sonrası bazı köylüler fenalaşmış, bazıları ise baygınlık geçirmişti.



Dikmece halkı acele kamulaştırılan zeytinlik ve tarım arazilerini korumak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ’ye dava açmıştı. Kamulaştırmada herhangi bir kamu yararının gözetilmediğini dile getiren Dikmece halkı, usulsüz kararla birçok kanun maddesinin de ihlal edildiğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem