Muhalefet “darbe girişimi” dedi: AKP’nin ağır topları da yargı krizine tepkili

argıtay, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 14 Mayıs genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın tahliye edilmesi yönünde verdiği kararı tanımadı. AYM’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını belirten Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Atalay hakkında ihlal kararı veren Yüksek Mahkeme üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.



Muhalefet yaşananları “anayasaya yönelik darbe girişimi” olarak niteledi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay kararına tepki gösterdi.

“KENDİ MİLİTAN YARGIMIZI OLUŞTURDUK”

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik karara sert tepki gösterdi:



“Yıllar yılı, başını Vural Savaş, Sabih Kanadoğlu, Yekta Güngör Özden, Nuh Mete Yüksel ve benzerlerinin başını çektiği, vesayetçi güçlerin güdümündeki Kemalist militan yargıdan çektik. Tam vesayetler kalktı derken, bu sefer biz kendi militan yargımızı oluşturduk. Helal olsun bize!!!

Bu yargıya ve anlayışa sahip olunan ülkede, bir de kalkmış, AB’nin eleştirilerine karşı efeleniyoruz.

Aynada kendimizle yüzleşmek için vakit geldi geçiyor bile. Cumhuriyetin 100. Yılı değil de 1000. yılı olsa ne yazar. Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadıktan sonra yaşının ne önemi var… Unutmayalım ki, Suriye, İran, Irak, Libya, Kuzey Kore, Çin, Rusya, Küba, Venezuella da Cumhuriyet’tir….”

“DEVLETİ OLUŞTURAN ERKLER BİRBİRİNİ ÇELMELEYEMEZ”

AKP Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı da yaşananlara tepki gösterdi. AKP’nin hukukçu kurmayı, “Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez” diye tweet attı. Yazıcı’nın paylaşımı 1 buçuk milyona yakın bir görüntülenme aldı.





“YARGI HAKEM OLMA VASFINI YİTİRİRSE, ÇÖZÜMÜN DEĞİL SORUN VE ÇATIŞMANIN KAYNAĞI HALİNE GELİR”

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuya dair bir açıklama yaptı. Gül, bakanlığı döneminde reform çalışmaları yapmış ancak AKP içinden engellerle karşılaşan ve görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Şu an AKP Grup Başkanvekili olan Gül, şunları kaydetti:

“Yüksek yargı mercileri arasındaki çatışma görüntüsü, hukuk devleti ve mülkün temelinde yer alan adalet duygusu için endişe vericidir.

Yargı hakemdir, sorunları çözer. Yargı hakem olma vasfını yitirirse, çözümün değil sorun ve çatışmanın kaynağı haline gelir.

Her kurumun kaynağını milletten alan yetki ve fonksiyonunu hukuk çerçevesinde kullanması esastır. Yargı organlarının da ihtilafları derinleştirmeden, anayasal sınırlar içinde kalarak sorun çözmesi milletimizin en tabii beklentisidir.”





Kaynak: Gerçek Gündem