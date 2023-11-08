Sosyal medya fenomenlerinin sır dolu başarı öyküleri bitmiyor: Bu da Şifalı Eldiven zengini!

Bir dolandırıcılık yöntemi olarak karşımıza çıkan alternatif tıp, özellikle Instagram ve Tiktok gibi mecralarda oldukça popüler. Son yıllarda görünürlüğü artan bu yöntemlere başvurarak çare arayan vatandaşlar, büyük hayal kırıklıkları yaşıyor.



Haklarında "Kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat, günlerdir Türkiye’de en çok konuşulan konulardan biri. Gösterişli yaşamlarıyla dikkat çeken çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüheda Genç Kaya, bir Instagram fenomeni. Yaklaşık olarak 342 bin takipçisi olan Kaya’nın araştırmamıza göre ticaret hayatına CŞK Tekstil firması üzerinden eşarp ve şal satarak başladı. Şüheda ve Cem Kaya çiftinin baş harflerinden oluşan marka 2016 yılında kuruldu.



CŞK şal-eşarp markası kısa bir sürede muhafazakar ve islamcı çevrelerde ünlendi. Kaya çifti, eşarp ve şal ticaretinden sonra geçtiğimiz yıl ‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli bir alternatif tıp merkezi kurdu. Şüheda Kaya, ilk girdiği iş olan tekstil markasının tanıtımları için TRT yayınlanan Ece Erken'den sonra Pelit Çift'in sunmaya başladığı İyi Fikir programına çıkmış.

Şüheda Kaya’nın ‘şifa’ dağıttığını iddia ettiği eldivenleri:

Ticaret hayatına şal ve eşarp satarak başlayan Şüheda Kaya, eline taktığı ‘şifalı eldiven’ ile hasta olan kişilere masaj yaparak şifa dağıttığını iddia etmeye başladı. Şüheda Kaya, ‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli internet sitesinde bu işlere bir ‘rüya’ ile başladığını söylüyor ve yaptıkları işten şu sözlerle bahsediyor:



"Canlandıran+Şifalandıran" diyerek çıktım bu yola. Bir rüya ile açtım gözlerimi ve büyük bir adanmışlıkla oluşturdum alt yapımızı. Bizim ve bizden sonra gelecek nesillerin faydalanması niyetiyle emekliyorum. Yürüyüp, koştuğumuz zamanlar da olacak biliyorum. ‘Meridyen Terapi’ alternatif tıp yöntemini tüm dünyada duyuracağız. Öncülük etmek, özgün olmak büyük emek ister. Bu haz hepimize nasip olsun. Kalbinizde ufacık bir kıpırtı oluşuyorsa siz de ister kendiniz canlanıp şifalanırsınız, ister benimle el ele bu işi yapar kendinizle gurur duydurursunuz.’’



‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli internet sitesinde yer alan ‘Belgelerimiz’ kısmına eklenen sertifikaların çoğunun ‘Örnek’ belge olduğu da dikkat çeken bir ayrıntı:

İlk şubesini İstanbul’da açan Şüheda ve Cem Kaya çifti, ‘Canlandıran Şifa Kurumları’ isimli merkezlerinin ikinci şubesini iki gün önce(6 Kasım) Ankara-Dikmende açtı.

Şüheda Kaya’nın 342 bin takipçili Instagram hesabını yakından incelediğimizde oldukça lüks bir hayatı olduğunu görüyoruz. Dubai’de tatile giden Kaya çiftinin özellikle son bir yıl içerisinde paylaştıkları gönderilerdeki pahalı araba markaları ve çantalar göze çarpıyor.



Çift, bir süre önce dünyanın en yüksek ve günlüğü yaklaşık 50 bin TL olan Burj Khalifa otelinde tatil yapmış.



MAL VARLIKLARININ TOPLAM DEĞERİ 500 BİN TL

Şifa dağıttıklarını iddia ettikleri firmanın yasal işlemleri ‘PROFELİS BİLİŞİM VE FİKRİ SINAİ HAKLAR SERVİS HİZMETLERİ TAŞIMACILIK İNŞAAT DANIŞMANLIK ORGANİZASYON TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ üzerinden yapılıyor.

Şüheda ve Cem Kaya çiftinin ticari sicil kayıtlarını incelediğimizde ortakları ile birlikte en son 2021 yılında sermaye artırımına gittiklerini ve mal varlıklarının toplam değerinin 500 bin TL olduğunu görüyoruz.



ŞİFALI ELDİVENLER VE MERİDYEN TERAPİNİN BİLİMDE BİR YERİ VAR MI?

Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, meridyen tedavinin bir dolandırıcılık yöntemi olduğuna dikkat çekti. Bunların çıkar amaçlı yapılan işler olduğunu söyleyen Ökten, şöyle değerlendirdi:



‘‘Bu tamamen alternatif tıpla da alakası olmayan şarlatanlık. Meridyen tedavi gibi bir tedavi sistemi yok. Bunlar zaten tedavi değil. Aksine insanların veya hastaların sağlığını bozan tamamen ticari olarak halkın veya hastaların duygularını sömüren ve çıkar amaçlı yapılan işler. Böyle çok olay var.’’

NE OLMUŞTU?

Haklarında "Kara para aklama" soruşturması başlatılan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ile eşi Engin Polat, günlerdir Türkiye’de en çok konuşulan konulardan biri. Gösterişli yaşamlarıyla dikkat çeken çift, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu olayın medyaya yansımasından sonra pek çok kişinin gözü diğer sosyal medya fenomenlerine döndü.



Gazeteci Murat Ağırel, geçen günlerde Tuzlaspor Kulübü hakkında bir olayı gündemine taşımış ve spor kamuoyunda gündem olmuştu. Tuzlaspor gündeme, hem geçtiğimiz yıl hem de bu sene Passolig'de, 17 bin TL, 21 bin TL, 35 bin TL ve 50 bin TL gibi rakamlara bilet sattığı ve biletlerin çoğunun satılmış görülmesine rağmen tribünlerin bomboş ol görünmesiyle gelmişti.



Bu skandalın yanında Ağırel, Tuzlaspor'un 2-0 kazandığı Keçiören maçında, Rus bahis sitesinde bu maça bahis yapan kişinin 475 bin TL yatırıp "2-0 Tuzlaspor kazanır” bahsini oynadığını açığa çıkarmıştı.

FUTBOL KULÜPLERİ, GÜZELLİK MERKEZLERİ GİBİ YERLER NASIL PARA AKLAMA MERKEZİ HALİNE GELDİ?

Peki Instagram ve Tiktok gibi mecralarda para kazanan kişiler yasal olarak hangi statüde? Bu platformlarda ünlü olan kişiler para aklama işlerini nasıl yapıyorlar? Futbol Kulüpleri, güzellik merkezleri gibi yerler nasıl para aklama merkezi haline geldi?



Avukat Emir Gürbüz, bu soruların cevabını Gerçek Gündem’e anlattı. Gürbüz, gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık verilen yasa da özellikle yabancı uyruklu şahısların üzerinden para aklama aracı olarak kullanıldığını da belirtti:



‘‘Güzellik Salonu, Spor Müsabakaları, Oteller, Alternatif Tıp Merkezleri gibi geniş kitlelere hizmet veren kara para aklama merkezi gibi kullanılmaya çok müsait. Özellikle kimlik bilgilerimizin internete düşmesiyle bir çok kişiye hayali hizmet satılıyor ve paranın sisteme girişi sağlanıyor.

Özellikle yasadışı bahis sitesi sahipleri ve uyuşturucu satıcıları nakit paralarını bu kanalla sisteme sokabiliyor. Gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık verilen yasa da özellikle yabancı uyruklu şahıslar üzerinden para aklama aracı olarak kullanılıyor.

Kendi kimliğini kullandıran yabancı uyruklu şahıs çoğu zaman bu iş için aracılara para ödeyip vatandaşlık alıyor sonrasında noterden satış vaadi sözleşmesi ile üzerine tescil edilen gayrimenkulü de bu aracılara satışı yasak olmasına rağmen geri veriyor.’’

Kaynak: Gerçek Gündem