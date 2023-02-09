Depremde nişanlısını kaybeden yurttaş: Çok güzel anılarımız vardı, olmadı

Kahramanmaraş’taki depremde nişanlısını kaybeden Yunus Emre Kaya, “Çok güzel anılarımız vardı, olmadı” dedi.

Yunus Emre Kaya ve nişanlısı Gülçin, 6 Şubat’taki yıkıcı depremlerden önce birlikte bir hayat kurmayı planlıyorlardı. Kaya, nişanlısını depremlerin üçüncü gününde faciada hayatını kaybedenlerin yattığı bir spor salonunda uğurladı.

Reuters’a konuşan 24 yaşındaki yurttaş, “Gelinlik giydirmeyi planlıyorduk ama şimdi cenaze kefeni giydireceğiz” dedi. Kaya, deprem sabahı annesini sokağa çıkardıktan sonra koşarak gittiği nişanlısının evinin yerle bir olduğunu söyledi.

Ölüm haberini sonradan aldığını söyleyen Kaya, “Tek dileğim inşallah acı çekmeden ölmüşlerdir. Az önce yüzünü açıp alnını öptüm. Böyle güzel bir koku yok dünya üzerinde” dedi.

Depremlerde ölü sayısı ölü sayısı saat 03:23 itibariyle 12 bin 391’e yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem