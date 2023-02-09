Twitter'da birçok kullanıcı 90 dakika boyunca 'günlük sınırı aştınız' mesajı ile karşılaştı

Çok sayıda vatandaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a erişemedi. Pek çok Twitter kullanıcısı sitede yaklaşık 90 dakika boyunca  “Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız” yazan mesaj ile karşılaştı.

Twitter'da birçok kullanıcı 90 dakika boyunca 'günlük sınırı aştınız' mesajı ile karşılaştı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından çok sayıda vatandaş tarafından arama-kurtarma çalışmalarında duyuru için yoğun bir biçimde kullanılan Twitter’a erişemedi. 

Kullanıcılar, Twitter sayfalarının güncellenmediğini söylerken; küresel internet erişimini takip eden NetBlocks, Türkiye’de gerçek zaman ağ verilerinin Twitter’ın kısıtlandığını doğruladığını bildirdi.

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CNBC, Twitter'da yaşanan problemin küresel çapta olduğunu duyurdu.  Haberde, çarşamba günü öğleden sonra pek çok Twitter kullanıcısının sitede yaklaşık 90 dakika gönderi paylaşamadığı ve “Tweet göndermek için günlük sınırı aştınız” yazılı mesaj aldığı bildirildi.

Cep telefonlardan da “Tweet gönderilemedi” ve “Tweetinizi gönderemediğimiz için üzgünüz. Bu tweet’i yeniden denemek veya taslaklara kaydetmek ister misiniz?” mesajlarıyla karşılaşıldığı ve kullanıcıların doğrudan mesaj gönderemediği de vurgulandı.

Twitter henüz "günlük limitlerinde" herhangi bir güncelleme duyurmazken yaşanan problemin kasıtlı mı yoksa geçici bir aksaklık mı olduğu belirlenemedi. Twitter, henüz habere yorum yapmadı.

Twitter’ın web sitesine göre şirket, kullanıcıların bir günde gönderebileceği tweet sayısını 2.400 ile sınırlıyor.

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