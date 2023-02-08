Depremzedelerin yardımlaştığı Twitter ve Tiktok'a kısıtlama getirildi

Yurttaşlar, depremzedeler, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter ve Tiktok'a erişim sağlanmakta sıkıntılar yaşanmaya başlandı.

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Depremzedelerin yardımlaştığı Twitter ve Tiktok'a kısıtlama getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 8 bin 574'e (16:16) yükseldi. 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkım yaşanan 10 ilde üç ay süreyle OHAL ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yurttaşlar, depremzedeler, yakınlarına ulaşmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden haberleşmeye çalışırken, Twitter’a erişim de sorun yaşanmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Yardımlaşma koordinasyonu için sahada bulunan arkadaşlarıma VPN kullanmalarını söyledim. Bu aklını yitirmiş Saray iktidarı, sosyal medya iletişimini kesti. Bunun sonucu yardım çığlıklarının daha az duyulmasıdır. Gizlemeye çalıştığınız her şeyi biliyoruz. Açıklamanızı bekliyoruz” dedi.

ERİŞİM DARALTMASI ONAYLANDI

Twitter’a ülke genelinde erişim sıkıntısı yaşanırken, VPN kullanımı ile girişler yapılıyor. Twitter'a girişlerin yapılmaması üzerine akıllara "Bant kısıtlaması mı geldi" sorusunu getirdi. NetBlocks, Türkiye’de Twitter’a erişimin daraltıldığının onaylandığını bildirdi.

Çevrimiçi sansürü izleyen Free Web Turkey isimli platform sosyal medya hesabından kesinti iddialarını doğruladı. Açıklamada, "Saat 16.06 itibarıyla #Twitter'a erişim engellenmeye başladı. Göstergeler, bu dakika itibarıyla Twitter'a erişimin kısıtlandığını onaylıyor. Platforma ancak #VPN aracılığıyla giriş yapılabiliyor" denildi.

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CÜNEYT ÖZDEMİR: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DOĞRULADI

Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden resmî olarak cevap geldiğini söyleyerek "Twitter ve TikTok Türkiye’de resmî olarak kısıtlanmış durumda" dediğini aktardı. 

"HAK İHLALİ"

Hukukçu Adem Sözüer ise Twitter ve Tiktok'a getirilen kısıtlamanın hak ihlali olduğunu söyledi. Sözüer, "Depremde iletişim, kurtarma ve yardım faaliyetlerinde hayati önemde işlev gören, sosyal medyaya kısıtlama hukuka aykırı ve ağır bir hak ihlali olur. Devlet; deprem bölgesinde internete ulaşımı güçlendirici tedbirler almalı, bunun sağlanması için özel sektöre yükümlülükler getirmeli" dedi. 

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