Kronik hastalığı olan depremzedeler raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 13.5 milyon yurttaşın etkilendiği deprem nedeniyle afetzedelerin raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini açıkladı.

Kronik hastalığı olan depremzedeler raporlu ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz alabilecek

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 13.50 itibariyle bildirildiğine göre toplam 8 bin 574 vatandaş hayatını kaybetti; 49 bin 133 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala vatandaşlar bulunuyor. 

RAPORLU İLAÇLAR VE TIBBİ MALZEMELER BİR DEFAYA MAHSUS REÇETESİZ VERİLECKE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde ikameti bulunanların, raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus reçetesiz temin edebileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşların, sağlık hizmeti alımlarındaki yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından birtakım tedbirler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz temin edebilecek.

Ayrıca, afet bölgesinde bulunan vatandaşlar, SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulacak.

Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler, kurum ile sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek.

AA'nın aktardığıan göre; deprem öncesinden kalan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının, daha sonra tahsil edilmek üzere erteleneceğinin de belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Şubat 2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların kurumla sözleşmeli eczane ve merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 6 Şubat 2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması, afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında zorunlu 'IP' uygulamasının kaldırılması, afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura ve reçete teslim süresi ile son günü 31 Mart 2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir."

 
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