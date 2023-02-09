Deprem Profesörü Sucuoğlu, "Yayınınız yapamıyorsunuz" dediği NTV'de tepki gösterdi: Biz ne zaman doğru bilgi alacağız?

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 9 bin 57 kişi hayatını kaybederken 52 bin 779 kişi de yaralandı.

Tüm Türkiye Güney Doğu'da yaşana trajediye kitlenirken uzmanlar da yayın organlarında felakete ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

NTV ekranlarında da Yapı ve Deprem Mühendisi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, sahadan gelen görüntüleri değerlendirerek "Sahadan gelen görüntüler bize verilen üst düzey bilgilerin geçerli olmadığını gösteriyor; korkunç bir durum var ortada. Bunu da herkes görüyor değil mi? Pek bir şeyin halledildiği falan yok. Zaten siz yayın da yapamıyorsunuz, yayınınız kesiliyor. Biz ne zaman doğru bilgi alacağız?” diye tepki gösterdi.

Spiker Osman Girgin'in "iletişimle ilgili sıkıntılar var" demesi üzerine Sucuoğlu "Sadece iletişimle ilgili sıkıntı yok. Siz öyle söylüyorsunuz. peki sözümü geri alayım o zaman" dedi.