69'uncu saatte hala ulaşılmayan bölgeler var ama Ahmet Hakan'a göre "Olumsuzluklar çok az"

Deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde hala arama kurtarma ekipleri bazı bölgeler ulaşmazken Ahmet Hakan "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" dedi. 

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69'uncu saatte hala ulaşılmayan bölgeler var ama Ahmet Hakan'a göre "Olumsuzluklar çok az"

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Felaketin dördünce gününe doğru giderken hala arama kurtarma ekiplerin ulaşmadığı bölgeler var. Birçok noktada dokunulmayan enkazlar var. 

Twitter'dan yardım çağrıları gelirken birçok depremzede yalnız bırakılmaktan, aç susuz bırakılmaktan dert yanıyor. 

Depremzedeler dertlerini anlatmaya çalışırken CNN Türk ekranların Tarafsız Bölge programının moderatörü Ahmet Hakan, 70 saate gelirken hala ulaşılmayan bölgeler varken yaşanan olumsuzlukları küçümsedi. Hakan "Olumsuzluklar az aslında, sadece can sıkıcı oldukları için bize fazla geliyor. Olumlu taraflarımız daha fazla. Genel hava bu yönde, diğer söylenenler hava civa, aldırış etmeyin" dedi. 

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