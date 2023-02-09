Fatih Altaylı'ndan GSM operatörlerine tepki: Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun

Deprem bölgesinde telefonların çekmemesi ve haberleşmenin çok zor sağlanması nedeniyle ""Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun. Trilyonla kar edip şu depremde 3. günde hala oraya bir sistem kuramadıkları için" dedi.

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Tarihçi Murat Bardakçı, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketine yardım çalışmalarına katılan Oğuzhan Uğur telefon ile bağlandı. 

Uğur, deprem bölgesinde telefonların çekmemesi haberleşmemenin sağlanamamasına ilişkin oalrak "GSM operatörlerine çok uzun cümlelerle uyarmak isterdim ama sen uyar abi" dedi. 

Altaylı ise ""Bu operatörlere verdiğimiz her kuruş haram olsun. Trilyonla kar edip şu depremde 3. günde hala oraya bir sistem kuramadıkları için. mevcut baslar apartmanların tepesindeydi. Yıkılınca onlar da gitti. Maç olunca kurmayı biliyorsun" diye tepki gösterdi. 

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