Ekşi Sözlük ve Instagram'da erişim sorunu

Twitter'ın ardından sosyal paylaşım sitesi Ekşi Sözlük'te de erişim sorunu yaşanıyor.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada, "sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik, sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

sözlük'e erişimde sıkıntılar yaşandığını fark ettik, sebebini anlayabilmek ve çözüme ulaştırmak için ekiplerimiz çalışıyorlar. anlayışınız için teşekkür ederiz. — Ekşi Destek (@eksidestek) February 8, 2023

Bazı sosyal medya kullanıcıları Instagram'a erişimde de sorun yaşadıklarını paylaştı. Küresel çapta yaşandığı belirtilen sorun nedeniyle Instagram kullanıcıları özellikle hikayeleri görüntüleyemediklerini ve paylaşamadıklarını ifade etti.