Terkoğlu: Partisini organize eden AKP, devleti organize etmeyi unuttu

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de Sözüm Var programında AKP'nin hazırladığı Afet Koordinasyon bilgi notunu ve AKP'li belediyelere yaptığı görevlendirme listesini paylaştı.

6 Şubat tarihli 19 sayfalık Afet Koordinasyon bilgi notunda AKP MKYK üyelerinin, milletvekillerinin nerede görevlendirildiğinin yazdığını aktardı. Terkoğlu, "AKP, bunu kendi partisinde planlarken hükümet olarak elinde AFAD varken bunu böyle planlayamaması sorun" dedi.

AKP'nin elindeki belediyelerin hangi belediyelere yardım götüreceğine dair belgeyi de paylaşan Terkoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'nin olabilir. Kadıköy CHP'nin olabilir. Ancak burada hangi partiden olursa olsun görevlendirme yapması gerekiyordu" diye kaydetti.

Terkoğlu şöyle devam etti:

"AKP'nin elinde MSB var, AFAD var. Onun bir farkı var. Kendi partisini planlarken devleti planlamayı unutmaması gerekirdi. Bugün görmüşsünüz İBB bölgedeyken eski AKP'li milletvekilinin hakaret ettiğini gördük. Orada beni yaralayan bir şey söylendi: İstanbulunuza gidin. İstanbul, CHP'nin değil, İmamoğlu'nun değil. Tüm Türkiye'nin.

Canikli görüntüsü gördük. Tepki topladı. Canikli açıklama yaptı ve ekran görüntüsünü paylaştı. Sıkıntı şurada. Canikli, İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı'ya "Şurada 2 vinç var birini gönderir misiniz?" diyor. İnsani durumu geçelim burada bir örgütlenme sorunu olduğu görünüyor."