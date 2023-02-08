AKP'li Atalay Urfa'daki durumu anlattı: Kahta'nın köyünde "Ekmeğimiz yok, açız" dediler

Eski AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Şanlıurfa'nın Kahta ilçesindeki son durumu paylaştı.

Atalay, Twitter hesabından "1- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı. 2- Asker sayısı acilen artırılmalı. 3- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı. 4- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.5- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli. 6- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı 7- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı" dedi.