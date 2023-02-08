AKP'li Atalay Urfa'daki durumu anlattı: Kahta'nın köyünde "Ekmeğimiz yok, açız" dediler
AKP'li Orhan Atalay, Urfa'nın Kahta ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını yazdı.
Eski AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Şanlıurfa'nın Kahta ilçesindeki son durumu paylaştı.
Atalay, Twitter hesabından "1- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı. 2- Asker sayısı acilen artırılmalı. 3- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı. 4- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.5- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli. 6- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı 7- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı" dedi.