AKP'li Atalay Urfa'daki durumu anlattı: Kahta'nın köyünde "Ekmeğimiz yok, açız" dediler

AKP'li Orhan Atalay, Urfa'nın Kahta ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını yazdı.

AKP'li Atalay Urfa'daki durumu anlattı: Kahta'nın köyünde "Ekmeğimiz yok, açız" dediler

Eski AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Şanlıurfa'nın Kahta ilçesindeki son durumu paylaştı. 

Atalay, Twitter hesabından "1- Kahta’nın bir köyüne uğradık. ‘Ekmeğimiz yok, açız’ dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı. 2- Asker sayısı acilen artırılmalı. 3- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı. 4- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.5- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereciyle gitmeli. 6- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı 7- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı" dedi. 

AKP'li Atalay Urfa'daki durumu anlattı: Kahta'nın köyünde "Ekmeğimiz yok, açız" dediler - Resim : 1

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