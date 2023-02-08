Madenciler anne ve kızını 65 saat kaldıkları enkazdan çıkardı

6 Şubat Pazartesi günü, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler; Hatay başta olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma neden oldu. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken gözler enkazlardan gelecek iyi haberlere çevrildi.

MADEN İŞÇİLERİ SEVİM TOYGUN VE KIZI MELİSA'YI 65 SAAT KALDIKLARI ENKAZDAN KURTARDI

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan (TTK) Kahramanmaraş’a giden maden işçileri, depremden 65 saat sonra enkazda kalan Zonguldaklı anne Sevim Toygun ve 4 yaşındaki kızı Melisa’yı enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş’ta çalışmalarına devam eden maden işçileri, depremin 65’inci saatinde anne ve kıza ulaşmayı başardı. Bir binadan cenaze alan madenciler ses duyması üzerine arama ve kurtarma çalışmasını yoğunlaştırdı. Diğer kurtarma ekiplerinin de yardımıyla 8 saat mücadele veren maden işçileri, göçükte kalan anne Sevim ve kızı 4 yaşındaki Melisa’ya ulaştı. Bu sırada anneyle konuşan madenciler, anne Sevim Toygun’un Zonguldaklı olduğunu öğrendi. Enkazda sürünerek aileye ulaşan ekipler, yoğun çalışma sonucu anne ve kızını kurtardı.

Anne Sevim ve Melisa’nın göçükten çıkarılışı sırasında kurtarma ekipleri büyük sevinç yaşadı. Anne ve kızı, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.