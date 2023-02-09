Elon Musk'tan Twitter engeline ilişkin açıklama

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin 10 kentte yarattığı yıkımın üçüncü gününde öğlen saatlerinde Twitter'a kısıtlama getirildi. Sözkonusu kısıtlama, deprem bölgesinde birbirine sesini duyurmaya çalışan depremzedeleri sıkıntıya uğrattı.

Gazeteci İsmail Haskoloğlu'nun konuya ilişkin tweetini alıntılayan bir kullanıcı, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ı etiketleyerek, "Türk hükümeti ülke genelinde Twitter'a kısıtlama getirdi. Şu anda Twitter, deprem bölgesindeki insanlarla iletişimin sağlandığı en önemli platformlardan biri. Enkaz altında Twitter'ı kullanarak yardım çağrısı yapabilecek insanlar olabilir hala" diye yazdı.

Elon Musk sözkonusu tweete, "Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için çabalıyoruz" yanıtını verdi.