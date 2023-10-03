Zlatan Ibrahimovic 'cinsel ilişki mi, gol atmak mı' sorusunu yanıtladı

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcülerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, temmuz ayında sahalara veda etti. İngiliz gazeteci Piers Morgan'a çok konuşulacak bir röportaj veren İsveçli efsane, "Cinsel ilişki mi gol atmak mı?" sorusuna, "Cinsel ilişki. Aksini söyleyenin cinsel hayatında problemleri vardır" ifadelerini kullandı.

2022'de hayatını kaybeden menajeri ve dostu Mino Raiola ile ilgili de konuşan Ibrahimovic, "O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hâlâ özlüyorum, herkes özlüyor" dedi.