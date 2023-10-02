Eda Erdem'in ismi evinin olduğu sokağa verildi

Fethiye Belediyesi'nin ekim ayı olağan toplantısında Filenin Sultanları'nın Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne bulunan evinin olduğu sokağa "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi kararlaştırıldı.

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Eda Erdem'in ismi evinin olduğu sokağa verildi

Filenin Sultanları ve Fenerbahçe'nin Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinin bulunduğu sokağa verildi.

Fethiye Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla ülkeye büyük mutluluk yaşattığını söyledi.

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in şampiyonalardan vakit buldukça Göcek'te yaşadığını belirten Karaca, "Biz de Fethiye Belediyesi olarak kaptanımızın yaşadığı sokağa, ismini verdik. Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendileri için ne yapsak az" dedi.

Kaynak: AA

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Fethiye
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