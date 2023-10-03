Golünü ona armağan etmişti: Ünlü futbolcunun şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!

Süper Lig’in 7. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe’nin son golünü atan Joshua King, maçın ardından, kaybettiği yakınına ait duygusal açıklamalarda bulunmuştu. Joshua King yaptığı açıklamada “Maalesef şoförümü, aynı zamanda amcam gibi çok yakınım olarak gördüğüm bir kişiyi kaybettim O bizim için bir aile gibiydi. Çok yakındı. Her gün oğlumu okula götürüyordu, ailemi her yere götürüyordu. Ben onu sanki ailemden amca gibi görüyordum.

Dört gün önce vefat etti. İki gün önce cenazesine katıldım ve bu maçtan önce de ‘Eğer bugün gol atarsam ona armağan edecektim’ düşündüm. Benimle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi ama benimle çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş Fenerbahçeli oldu” demişti.

AKRABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bu açıklamanın ardından Murat Adkovayçin’in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Murat Adkovayçin’in 25 Eylül tarihinde Ümraniye, Esenkent mahallesinde yaşanan bir kavga sonucu darp edildiği 3 gün sonra hastanede hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde 24 Eylül günü meydana gelen olay şöyle yaşandı:

Murat Adkovayçin ailesiyle birlikte mangal yaparken, akrabası olan Muhammed Can Uçan'da yanlarına geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Muhammed Can Uçan iddiaya göre, Adkovayçin'in başına ve göğsüne yumrukla saldırdı. Adkovayçin, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, Uçan da kaçtı.

Adkovayçin hemen hastaneye götürüldü. Onun tedavisi sürerken polis ekipleri şüpheli Uçan'ı yakalayarak gözaltına aldı.

"EŞİME YUMRUKLA VURDU"

Adkovayçin'in eşi Zeynep G., polise verdiği ifadesinde; "İkisi arasında kısa bir süre önce küçük bir meseleden tartışma olmuştu. Bu yüzden bir süredir de araları bozuktu. Olay günü biz mangal yaparken o da geldi. Eşim ile aynı meseleden yine tartıştılar. Tartışma sırasında eşimin göğsüne ve başına yumrukla vurdu. Eşim aldığı darbeler sonucu yere yığıldı." dedi.

ÖNCE SERBEST SONRA TUTUKLU

Hastaneye kaldırılan Murat Adkovayçin'in tedavisi devam ederken adam yaralamadan adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol ile serbest kaldı.

Ancak 3 gün süren tedavide Adkovayçin hayatını kaybetti. Bunun üzerine savcılık Uçan hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Uçan tutuklanarak cezaevine gönderildi.