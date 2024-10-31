Mutfak Bezlerinizi Lavabonun Üzerine Sakın Koymayın: Uzmanı Uyardı
Mutfakta temizlik veya bulaşık yıkama sonrası ıslak bezlerin musluk veya lavabonun üzerine konulması, hijyen açısından ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın mikropların yayılması için uygun bir ortam yarattığını belirterek dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Islak ve kirli bezler, bakteri, virüs ve mantarların hızla üremesi için elverişli bir zemin hazırlıyor. Musluk üzerinde asılı bezler ise bu patojenlerin musluğun havalandırıcı bölgesine, kulplarına kadar ulaşmasına yol açabiliyor. Musluk açıldığında ise bardağınıza veya yiyecek kaplarınıza bu mikropların bulaşma riski ortaya çıkıyor. Ayrıca, musluğa dokunulduktan sonra yüz veya ağızla temas edilmesi de farkında olmadan mikropların vücuda alınmasına neden olabiliyor.
MİKROPLARI BU ŞEKİLDE ENGELLEYEBİLİRSİNİZ
Islak bezlerin lavabo yüzeyinde bırakılması da hijyen sorunlarına yol açarken, mutfak dolabı kapaklarına asılması önerilmiyor. Uzmanlar, bezlerin iyi bir hava sirkülasyonuna sahip alanlarda kurutulmasının, mikropların üremesini engelleyerek sağlıklı bir ortam sağlayacağını belirtiyor.
GÜNLÜK DEĞİŞİM VE 60 DERECEDE YIKAMA ÖNERİSİ
Almanya'da Niederrhein Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden uzmanlar, mutfak bezlerinin günlük olarak değiştirilmesi gerektiğini, yalnızca bardak ve tabak kurulamışsa bezlerin hemen yıkanmasının zorunlu olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte, bez, sünger ve mutfak havlularının çamaşır makinesinde en az 60°C’de ve çamaşır suyu içeren deterjanla yıkanması gerektiği de vurgulanıyor.