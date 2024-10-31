Mutfak Bezlerinizi Lavabonun Üzerine Sakın Koymayın: Uzmanı Uyardı

Islak ve kirli bezler, bakteri, virüs ve mantarların hızla üremesi için elverişli bir zemin hazırlıyor. Musluk üzerinde asılı bezler ise bu patojenlerin musluğun havalandırıcı bölgesine, kulplarına kadar ulaşmasına yol açabiliyor. Musluk açıldığında ise bardağınıza veya yiyecek kaplarınıza bu mikropların bulaşma riski ortaya çıkıyor. Ayrıca, musluğa dokunulduktan sonra yüz veya ağızla temas edilmesi de farkında olmadan mikropların vücuda alınmasına neden olabiliyor.