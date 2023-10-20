Yunus Akgün'ün golü haftanın golü seçildi

Yunus Akgün'ün Türkiye-Letonya maçında attığı gol, EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın en iyi golü seçildi.

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Yunus Akgün'ün golü haftanın golü seçildi

Yunus Akgün'ün Türkiye-Letonya maçında attığı gol, EURO 2024 Elemeleri'nde haftanın en iyi golü seçildi.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı Gol, haftanın "en iyisi" seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.

Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.

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