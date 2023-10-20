Igor Tudor'un Beşiktaş iddialarına yalanlama geldi

Bir dönem Kardemir Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul'a geldiği aktarılmıştı. Beşiktaş Kulübü o iddiaları yalanladı.

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Igor Tudor'un Beşiktaş iddialarına yalanlama geldi

Eski Hırvat futbolcu ve günümüzde teknik direktörlük yapan Igor Tudor İstanbul'a geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, temsilcisiyle birlikte İstanbul'a inen Tudor, Beşiktaş ile görüşecek.

Tudor'un Beşiktaş'ta bir otelde konaklayacağı ve yarın 19:00'da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini tribünden takip edeceği kaydedildi.

Hırvat çalıştırıcı, 2016-2017 sezonunda Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya vardı. Ligin 20. haftasında Galatasaray ile anlaştı ve Sarı kırmızılılar bu anlaşma neticesinde, Karabükspor'a 150.000 euro fesih bedeli ödedi.

2017-2018 sezonunun 16. haftasında Yeni Malatyaspor'a alınan 2-1 yenilgi sonrası Galatasaray yönetimi, Tudor'u kovmuştu.

Igor Tudor'un Beşiktaş iddialarına yalanlama geldi - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş JK'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu iddia ile ilgili şunlar denildi:

"Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor’un kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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