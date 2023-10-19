Eski Beşiktaş'lı Real Madrid efsanesi Guti'den Burak Yılmaz'a jest
Guti Hernandez, Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz hakkında bir paylaşım yaptı.
UEFA Konferans Ligi D Grubu maçında Lugano'ya 2-0'dan 3-2 yenilen Beşiktaş'ın antrenörü Şenol Güneş, görevinden ayrılmıştı.
Güneş'in yardımcısı Burak Yılmaz, hocasının yerine gelmiş, Siyah beyazlı yönetim aralık ayında yapılacak kongreye kadar Yılmaz'ın takımın başında bulunmasına karar vermişti.
Yılmaz Beşiktaş'ın başındaki ilk ciddi sınavını, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçta verecek.
Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda Beşiktaş forması giyen, Real Madrid'in ve İspanyol futbolunun efsane ismi Guti Hernandez, dev derbi öncesi Burak Yılmaz'a jest paylaşımı yaptı.
Guti, Instagram hesabından Burak Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşırken, altına ise 'İyi şanslar' notunu ekledi.
Galatasaray-Beşiktaş maçı 21 Ekim Cumartesi saat 19:00'da RAMS Park'ta oynanacak.