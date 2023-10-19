UEFA İsrail için kararını verdi
UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçını oynatmayacağını duyurdu.
İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşta 13. güne girildi.
İki tarafın da can kayıpları günden güne artarken savaşın şiddeti de artıyor.
Geçtiğimiz gün İsrail, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bir bombalı saldırı düzenleyerek sivil katliamı gerçekleştirdi.
Bölgedeki koşullardan dolayı İsrail kulüpleri Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv’in maçları UEFA tarafından ertelenmişti.
UEFA, bir sonraki açıklamaya kadar İsrail’de hiçbir UEFA organizasyonunun yapılmamasına karar verdi.
Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv’den de kendi sahalarındaki müsabakalar için ülkelerinin toprakları dışında, geçerli tüm UEFA düzenlemelerine uygun stadyumlar önermeleri talep edildi.
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda 26 Ekim Perşembe günü oynanması gereken Villarreal – Maccabi Haifa mücadelesi 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferans Ligi B Grubu’nda daha önce 26 Ekim Perşembe günü oynanacağı açıklanan Maccabi Tel Aviv – Zorya Luhansk karşılaşması da 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.
Ek olarak Maccabi Haifa'nın Genç Takımı da UEFA Gençlik Ligi’nden çekildi.