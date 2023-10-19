Sonuçlar dikkat çekti: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde son 10 maçta neler oldu?

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar dikkat çekti. Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Son Güncelleme:
Sonuçlar dikkat çekti: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde son 10 maçta neler oldu?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü RAMS Park'ta mücadele edecek.

Bu müsabaka öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlıların galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Söz konusu mücadelelerde Beşiktaş 5 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 müsabaka da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetleri evindeki maçlarda aldı.

Sonuçlar dikkat çekti: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde son 10 maçta neler oldu? - Resim : 1

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

- 02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig),
- 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig),
- 27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig),
- 15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Lig),
- 17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0 (Lig),
- 08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Lig),
- 25.10.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig),
- 14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig),
- 05.11.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig),
- 30.04.2023 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig).

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Galatasaray Beşiktaş
Son Güncelleme:
Neymar, uzun süre sahalardan uzak kalacak Neymar, uzun süre sahalardan uzak kalacak
Salah'tan Gazze'ye destek çağrısı: Bütün dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorum Muhammed Salah'tan Gazze'ye yardım çağrısı
Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak Orkidelere çiçek açtıran yöntem! 1 yıldır açmayan orkideler çiçek açacak
Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı Yasak Elma dizisindeydi... Acı haber sonrası oyuncuya taziye mesajları yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den peş peşe uyarı: Kar ve sağanak geliyor!
Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti! Kumarbazlar panikte: Kıbrıs'ta üç otel çalışanı, milyonlarca lira kaybeden ünlüleri ifşa etti!
İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek! İki ay sonra ağır vergiler geliyor: Bu ürünlere el sürülemeyecek!
Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı
Dilan Polat'ın 'sahte' dediği altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı Dilan Polat'ın kahve içtiği altınlı fincanın fiyatı ortaya çıktı