Salah'tan Gazze'ye destek çağrısı: Bütün dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorum

Dünya devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Gazze için tüm dünyaya çağrıda bulundu.

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Salah'tan Gazze'ye destek çağrısı: Bütün dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorum

İngiltere Premier Lig'in güçlü temsilcisi Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Filistin için dayanışma çağrısı yaptı.

Mısırlı futbolcu, Gazze halkına destek istedi.

Muhammed Salah, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Böyle zamanlarda konuşmak kolay değil. Çok fazla vahşet ve kalp kırıcı şiddet var. Son hafta yaşanan gerginliklere şahit olmak çok kötü. Bütün hayatlar kutsaldır ve korunmalıdır. Buna son verilmesi lazım. Aileler birbirinden koparıldı. Gazze'nin insani yardım almasına acilen izin verilmeli. Oradaki halk, çok kötü koşullar altında.

'İNSANLIK GALİP GELMELİ'

Hastanede yaşanan görüntüler çok korkunçtu. Gazze halkının suya, yemeğe ve tıbbi desteğe ihtiyacı var. Bütün dünya liderlerini, masum ruhların daha fazla katledilmesini önlemek amacıyla bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık galip gelmeli"

Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, hafta içi yaptığı açıklamada, Salah'ın Gazze halkına maddi destekte bulunduğunu açıklamıştı.

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Gazze Filistin İsrail İsrail-Filistin gerginlik Muhammed Salah
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