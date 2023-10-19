Hidayet Türkoğlu açıkladı, tepki yağdı: 'Cedi Osman, milli takımda oynamak istemiyor'

Türkiye Sigorta, Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasının ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Basketbol Takımı'nda oynamak istemediğini söyledi.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Cedi Osman yazın bizimle görüştü" diyen Türkoğlu, "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELECEK, DAVET EDİLEN İNSANLARIN DA AYNI DÜŞÜNCEDE OLMASI GEREKİR"

Hidayet Türkoğlu, "Sonuçta milli takımımızı herkesten, her şeyden önde tutan insanlarız. Buraya gelecek, davet edilen insanların da aynı düşüncede olması gerekir. Bu arkadaşların bu şekilde yaklaşmadıklarını düşündüğümüz için bu yola başvurduk. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Yaptığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Hocamızla da konuşup artık bu konuyla ilgili yorum yapılmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

CEDİ OSMAN CEVAP VERDİ

Cedi Osman açıklamasında; "Ben milli formayı reddetmedim. Dinlenme talep ettim. Kimsenin beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem." dedi. Cedi Osman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Dünyanın çok daha önemli konularla, acılarla imtihan edildiği günlerde, kişisel bir konuyla ilgili sizleri meşgul etmek istemezdim. Formasını hatayım boyunca gururla taşıdığım Milli Takım’ın bir tartışma konusu olmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tam da bu yüzden gerçeklerin bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bugüne kadar tüm kategorilerde 178 kez milli formayı giydim. Yaşananlar ne olursa olsun, görev verildiğinde elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettim. Son 6 sezonu NBA’de olmak üzere 10 senedir en üst seviyede basketbol oynuyorum. Bu sene yılların verdiği mental ve fiziksel yorgunluğun artık sağlığımı da etkilediğini fark etmeye başladım. 2 Haziran 2023 tarihinde, kimseyi mağdur etmemek adına, milli takım kadrosu açıklanmadan önce federasyon yetkilileriyle bir araya gelip bu seneki FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’ndan izin istedim. Bu dönemi dinlenerek ve rehabilite olarak geçirmek istediğimi söyledim.

Toplantıda Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve milli takım yetkililerimiz de vardı. Kendileri de konuya olumlu şekilde yaklaştı, onay verdi, hatta oluşabilecek olumsuz bir algıya karşı beni korumak istediklerini de belirttiler. Ben milli formayı reddetmedim. Benim için ay-yıldızlı formadan daha değerli bir forma yoktur. Ama Kimsenin de beni kamuoyunun önüne atmasına izin vermem. Hakkımda yapılan suçlamaları asla kabul etmediğimi ve gerçekleri söylemeye devam edeceğimi bilmenizi isterim” diye konuştu.