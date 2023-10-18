Beşiktaşlılara güzel haber: Deplasman yasağı kaldırıldı!

Trendyol Süper Lig’in 9.haftasında oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş derbisindeki deplasman yasağı kaldırıldı. Beşiktaş taraftarı, bu maçta yerini alabilecek.

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Beşiktaşlılara güzel haber: Deplasman yasağı kaldırıldı!

Trendyol Süper Lig’in 9.haftası kritik bir maça sahne olacak. 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak olan maçta Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu kritik mücadele öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ BAŞVURU YAPMIŞTI

Tv100'ün haberine göre Beşiktaş yönetiminin Galatasaray derbisinde deplasman yasağının kalkması yönündeki başvuru yapmış, Galatasaray yönetimi de yasağın kalkmasına sıcak bakmıştı.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI

İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararla yasak kaldırıldı. Böylelikle Beşiktaş taraftarı Galatasaray maçında tribündeki yerini alabilecek.

"ALİ SAMİ YEN DEPLASMANINDAYIZ"

Beşiktaş Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş taraftarının Ali Sami Yen’deki görüntülerine yer verilerek, “Ali Sami Yen deplasmanındayız. GELİYORUZ” denildi.

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