EURO 2024’e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu!
Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra Türkiye, İspanya, Fransa, İskoçya, Belçika, Avusturya, Portekiz ve İngiltere turnuva boy gösterecek.
Milli takımlar için verilen arada 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan maçlar tamamlandı. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 9’u belli oldu.
MİLLİ TAKIM GARANTİLEDİ
EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim’de Hırvatistan (0-1), 15 Ekim’de de Letonya’yı (4-0) mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı. Gruptan çıkacak diğer takım kasım ayında oynanacak maçların ardından belli olacak. 10’ar puanı bulunan Galler ve Hırvatistan’ın kasım ayında 2 maçı bulunuyor. 21 Kasım’da son maçta Galler’e konuk olacak ay-yıldızlılar, 18 Kasım’da ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.
ALMANYA EV SAHİBİ OLARAK KATILACAK
Ev sahibi Almanya’nın dışında turnuvaya gidecek diğer takımlardan 20’si gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlardan oluşuyor.
İSPANYA, İSKOÇYA VE FRANSA EURO 2024 BİLETİ ALDI
A grubunda 15’er puanlı İspanya ile İskoçya ilk iki sırayı garantilerken; B grubunda Fransa oynadığı 6 maçı da kazanarak finaller biletini cebine koydu.
BELÇİKA VE AVUSTURYA GARANTİLEDİ
F grubunda Belçika ile Avusturya ilk 2 sırayı garantilemeyi başaran ülkeler oldu.
PORTEKİZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI
Elemelerde oynadığı 8 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşayan Portekiz, J grubunu lider tamamladı.
İTALYA’YI DEVİREN İNGİLTERE BİLETİ ALDI
Gecenin maçında kazanan İngiltere oldu; C grubunda İngiltere, Wembley’de konuk ettiği İtalya’yı 3-1 mağlup ederek puanını 16’ya yükseltti ve Almanya biletini aldı. Yenilgi sonrası 3. sıraya gerileyen İtalya, gruptan çıkma şansını Kuzey Makedonya ve Ukrayna maçlarına bıraktı.
3 TAKIM ULUSLAR LİGİ’NDEN KATILACAK
EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.