EURO 2024’e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu!

Almanya’da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası’na (EURO 2024) katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra Türkiye, İspanya, Fransa, İskoçya, Belçika, Avusturya, Portekiz ve İngiltere turnuva boy gösterecek.

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EURO 2024’e katılmayı garantileyen 9 ülke belli oldu!

Milli takımlar için verilen arada 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında oynanan maçlar tamamlandı. 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya’nın ev sahipliği yapacağı finallere gitmeye hak kazanan ülkelerin 9’u belli oldu.

MİLLİ TAKIM GARANTİLEDİ

EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, 12 Ekim’de Hırvatistan (0-1), 15 Ekim’de de Letonya’yı (4-0) mağlup ederek gruptan çıkmaya hak kazandı. Gruptan çıkacak diğer takım kasım ayında oynanacak maçların ardından belli olacak. 10’ar puanı bulunan Galler ve Hırvatistan’ın kasım ayında 2 maçı bulunuyor. 21 Kasım’da son maçta Galler’e konuk olacak ay-yıldızlılar, 18 Kasım’da ev sahibi Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak.

ALMANYA EV SAHİBİ OLARAK KATILACAK

Ev sahibi Almanya’nın dışında turnuvaya gidecek diğer takımlardan 20’si gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlardan oluşuyor.

İSPANYA, İSKOÇYA VE FRANSA EURO 2024 BİLETİ ALDI

A grubunda 15’er puanlı İspanya ile İskoçya ilk iki sırayı garantilerken; B grubunda Fransa oynadığı 6 maçı da kazanarak finaller biletini cebine koydu.

BELÇİKA VE AVUSTURYA GARANTİLEDİ

F grubunda Belçika ile Avusturya ilk 2 sırayı garantilemeyi başaran ülkeler oldu.

PORTEKİZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI

Elemelerde oynadığı 8 maçın tamamında galibiyet sevinci yaşayan Portekiz, J grubunu lider tamamladı.

İTALYA’YI DEVİREN İNGİLTERE BİLETİ ALDI

Gecenin maçında kazanan İngiltere oldu; C grubunda İngiltere, Wembley’de konuk ettiği İtalya’yı 3-1 mağlup ederek puanını 16’ya yükseltti ve Almanya biletini aldı. Yenilgi sonrası 3. sıraya gerileyen İtalya, gruptan çıkma şansını Kuzey Makedonya ve Ukrayna maçlarına bıraktı.

3 TAKIM ULUSLAR LİGİ’NDEN KATILACAK

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

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