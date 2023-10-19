Galatasaray'da Okan Buruk kararı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk için Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde düzenlenen doğum günü kutlamasında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'u yeni yaşı dolayısıyla tebrik eden Özbek, "Bugün hem hocamızın doğum günü kutlamasını hem de anlaşmanın yenilenmesini de yaptık. Kendisine Galatasaray'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Teknik ekibine de teşekkür ediyorum. Geçen sene bizi çok mutlu ettiler. Bu sezon da iyi gidiyoruz. Hocam Galatasaray'a yakışan birisi. Umarım uzun seneler Galatasaray'ın hizmetinde olur. Kendisin doğum gününü kutluyorum" diye konuştu.

"HAYATTA HER ŞEY BAŞARI DEĞİL"

Okan Buruk ise 50. yaşına girdiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Başkanımıza ve yönetim kuruluna, sizlerle birlikte çalışma şansını verdiği için teşekkür ederim. Son 16 aydır birlikteyiz. Çok güzel günler geçirdim. Ondan önceki 16 ayım benim için zor geçmişti. Sizlerin desteğiyle, performansıyla çok güzel 16 ay geçirdim. Bir şampiyonluk yaşadık ama hayatta her şey başarı değil. Şu anda dünya üzerinde bizi çok fazla üzen şeyler var. Önce barışın olduğu bir dünya diliyorum. Dünyada olanları gördükçe her şeyin kazanmak, kupa, başarı olmadığını anlıyoruz. Hayatta sağlık, yaşam kalitesi ve barış önemli. Ancak bizim de hizmet ettiğimiz, bizden başarı bekleyen taraftarımız ve camiamız var. Buna da bu zamana kadar sizlerin gücüyle hizmet ettik. İsteğim aynı performansı devam ettirmeniz. Kazandıkça daha da güçleniyoruz. İnşallah kazanmaya devam ettiğimiz bir sezon olur. Hepimiz için güzel ve başarılarla dolu bir sezon olsun."

OKAN BURUK KİMDİR?

Okan Buruk (19 Ekim 1973, İstanbul), Türk teknik direktör ve eski millî futbolcudur. Şu anda Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörüdür.

Futbol kariyeri Galatasaray altyapısında başladı ve 10 yıl bu takımda forma giydi. Sonrasında sırasıyla Inter, Beşiktaş, Galatasaray (2. kez) ve İstanbul BB takımlarında forma giydi. 56 millî takım maçında yer aldı. Futbolculuğu döneminde Türkiye'de 7 Süper Lig, 6 Türkiye kupası, 1 Türkiye Süper Kupası kazandı. Avrupa'da ise Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası sahibi oldu. Ayrıca Galatasaray'ın Real Madrid'i 2-1 yenerek 2000 UEFA Süper Kupası'nı kazanmasıyla maçın adamı seçildi.

Teknik direktörlük hayatında ilk olarak Akhisar Belediyespor ile bir Türkiye kupası, ardından Başakşehir FK ile bir Süper Lig şampiyonluğu elde etti. Daha sonra başına geçtiği Galatasaray ile Süper Lig'in "en uzun galibiyet serisi", "en uzun iç saha galibiyet serisi" ve "en yüksek puan ortalaması" rekorlarını kırarak şampiyonluk elde etti.

Kaynak: Gerçek Gündem