Manchester United'da işler karıştı: Kadro dışı bırakılan yıldıza iletişim ve yemek yasağı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda lider Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalan sarı - kırmızılılar, ikinci müsabakada ise deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti. Galatasaray yenilgisiyle adeta dağılan Kırmızı Şeytanlar'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Manchester United'da daha önce süresiz olarak kadro dışı bırakılan Jadon Sancho'nun takıma dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

İngiliz devinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan ve problemlerini çözmediği sürece takımdan uzak kalacağı açıklanan Jadon Sancho için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İLETİŞİM VE YEMEK YASAĞI

Daily Mail'in haberine göre İngiliz devinde Jadon Sancho'nun takım arkadaşlarıyla iletişim kurması ve yemek yemesi yasaklandı.

Bu durum sonrasında İngiliz futbolcunun Manchester United'dan kesin olarak ayrılmak için menajerine talimat verdiği kaydedildi.

Sancho, 23 Temmuz 2021 tarihinde Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.