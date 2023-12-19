Yeşil sahalarda sular durulmuyor: İstanbulspor sahadan çekildi

İstanbulspor yönetimi, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti.

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Yeşil sahalarda sular durulmuyor: İstanbulspor sahadan çekildi

Süper Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

DİZ ÇÖKTÜ

İstanbulspor’un stoperi Simon Deli, sahada kalmak için başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu’nun önünde diz çöktü.

HAKEM KARARINA TEPKİ

Konuk takım 11'de Trezeguet ile öne geçerken, ev sahibi takım 39'da Muammer Sarıkaya ile yanıt verdi. Trabzonspor, 68. dakikada Onuachu'nun golüyle öne geçti. Uzun süre VAR'da incelenen pozisyonun ardından gol kararı çıktı. İstanbulspor yönetimi ise gol öncesi faul olduğunu düşündüğü için takımı geri çekme kararı verdi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 73. dakikada sahaya indi ve oyuncularını soyunma odasına gitmeleri için direktif verdi. İstanbulsporlu oyuncular maça devam etmek istese de Ecmel Faik Sarıalioğlu henüz ikna olmadı.

İLK AÇIKLAMA

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, sosyal medya hesabından "Bedeli her ne olursa olsun" mesajını paylaştı.

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