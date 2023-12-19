Fenerbahçe'den yeni Dzeko paylaşımı! 'Endişeye mahal yok endişeye'
Fenerbahçe'den sakatlığı ile gündem olan Edin Dzeko'ya ilişkin yeni bir paylaşım geldi.
Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanan yıldız oyuncu Edin Dzeko’ya ilişkin Fenerbahçe’den yeni bir paylaşım geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dzeko’nun antrenmanda koşarken bir fotoğrafı paylaşılarak "Endişeye mahal yok endişeye" notu düşüldü.
Endişeye mahal yok endişeye 😎 pic.twitter.com/OSAswXGwFV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 19, 2023
Yarın Süper Lig’de Kayserispor’a konuk olacak olan Fenerbahçe 24 Kasım'da sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. 29 Kasım'da ise yine Galatasaray'la Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.
38 yaşındaki dünya yıldızının sakatlanmasının ardından, Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray maçları için endişelenmişti
Kulüpten yapılan paylaşım yüreklere biraz olsun su serpti.
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