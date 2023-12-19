Vurgunda yeni gelişme: İsim verdi, 'Seçil Erzan'ın dolandırdığı ünlülerden biri parasını geri alabilir'

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu ünlüleri dolandırmasını konu edinen dava, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Bu kapsamda kamuoyunda yanıtı en merak edilen sorular, "Banka bu dolandırıcılığın bir parçası sayılır mı?" ve "Futbolcular paralarını geri alabilirler mi?" oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, kendi ismini taşıyan internet sitesinde yayımladığı yazısında bunlara yanıt aradı.

Bir büyük bankanın genel müdürüyle konuştuğunu söyleyen ancak bu kişinin ve görev yaptığı kurumun ismini anmayan Altaylı, aldığı cevapları şöyle aktardı:

- Böylesine büyük bir dolandırıcılık banka yönetiminden gizli yapılabilir mi?

"Banka şubesine milyonlarca dolar girip çıkacak ve sisteme kaydedilmeyecek. Banka üst yönetimi bunu fark etmiyorsa, ortada büyük bir zaaf var demektir. Burada bırakın futbolcuların dolandırılmasını, banka da kendi müdürü tarafından dolandırılıyor demektir. Seçil Erzan şube içinde şube gibi hareket etmiş ve yönetim bunu fark etmemiş. Bu çok büyük bir yönetim zafiyetidir.

Bahsedilen para 44 milyon dolar. Bu yaklaşık yarım ton para demektir. Sadece Emre Belözoğlu'nun tek seferde getirdiği para 4,5 milyon dolar yaklaşık 50 kilo eder. Bu öyle cepten çıkarılıp masaya koyulacak para değildir. Şube içinde böyle bir para trafiği oluşuyor ve banka üst yönetimi bunu fark etmiyorsa, bankada sorun vardır."

- Banka bu rezalet nedeniyle büyük prestij kaybına uğradı. Marka değerindeki kayıp, 45 milyon doların çok üzerinde. Banka bu parayı ödeyip, bu rezaleti engelleyemez miydi?

Banka sahiplerinin böyle bir yöntem düşündüğü söyleniyor. Bilmiyorum. Ama banka yönetimi, yasal olarak böyle bir şey yapamazdı. Bankaya giriş kaydı olmayan bir paranın çıkışını yapamazsınız. Bu bankacılığın en temel kurallarına aykırı. Bankaya yatırılmayan bir para, birine verirseniz bu düpedüz hırsızlıktır. Bankacılık açısından da zimmet suçudur. Ödemeyi yapan ve yaptıran açısından ağır cezalık suçtur. Cumhurbaşkanı da emretse bankacı bu parayı ödeyemez. Ancak Cumhurbaşkanı örtülü ödenekten öderse öder.

'EMRE BELÖZOĞLU PARASINI GERİ ALABİLİR'

- Futbolcular paralarını geri alabilirler mi?

Mahkeme ne karar verir bilmiyoruz elbet. Ama gördüklerimize bakarak parasını geri alma ihtimali olan bir belki iki kişi var. Basına yansıdığı kadarı ile Emre Belözoğlu’nun elinde banka kaşeli, mühürlü bir dekont benzeri kağıt var. Eğer bu kağıt Emre Belözoğlu parayı yatırdığı sırada kendisine verilmiş ise o parasını büyük ihtimalle geri alır. Ama iddia edildiği gibi bu belge aylar sonra hazırlanmışsa, o zaman Emre Belözoğlu'nun başı belaya girer.

Fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan yazının tamamı.