Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu açıklandı: Kayseri ve Galatasaray maçlarında sahada olacak mı?

Sarı lacivertlilerin Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Boşnak golcü Kayseri maçını pas geçecek, Galatasaray maçında sahada olacak.

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Fenerbahçe'de Dzeko'nun son durumu açıklandı: Kayseri ve Galatasaray maçlarında sahada olacak mı?

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

Dzeko 12 golle Sarı lacivertlilerin ligdeki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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